В России объяснили выбор состава делегации на саммите ШОС в Китае

За выбором состава российской делегации для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоят конкретные интересы, заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Его слова приводит сайт телеканала.

Эксперт уточнил, что одна из ключевых целей поездки делегации касается проекта «Сила Сибири-2», переговоры по которому зашли в тупик. По словам Пинчука, Китай требует поставок по внутрироссийским ценам и не желает участвовать в финансировании прокладки трубы. К тому же остаются нерешенными вопросы согласования маршрута через Монголию и Казахстан. Поэтому вместе с президентом России Владимиром Путиным в Китай отправились глава «Газпрома» Алексей Миллер и Игорь Сечин, отвечающий за нефтяное направление, отметил он.

Другой член российской делегации — глава «Ростеха» Сергей Чемезов — отвечает за военные технологии, добавил Пинчук. «От дронов до высокоточных комплектующих — целый спектр вопросов требует не только технологических, но и политических решений, где без Китая сегодня не обойтись», — пишет «Царьград».

Присутствие в Китае бизнесмена Олега Дерипаски эксперт связал с алюминиевой отраслью.

«Очевидно, речь идет о неких либо контрольных, либо стратегических пакетах участия [Китая] в алюминиевой отрасли», — объяснил он.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. От России, помимо Путина, в Китай отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Максим Решетников, Антон Силуанов и другие.