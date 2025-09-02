Жители западных стран поддерживают тезис президента России Владимира Путина о том, что в мировую повестку пора вернуть традиционные ценности. Об этом заявил журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По словам Боуза, Путин не боится заявить о «глобальном упадке традиционных ценностей», а также не боится выступить с призывом их вернуть.

«Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним», — считает журналист.

Путин начал переговоры с лидерами двух стран

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин рассказал, что одной из целей музыкального конкурса «Интервидение» является продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.