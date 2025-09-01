В России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном

Российская Федерация ведет работу над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество очень важно для Москвы и Баку. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, чьи слова приводит ТАСС.

Он рассказал о межправительственной комиссии, на которой обе стороны подчеркнули развитие экономического сотрудничества.

«И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались», — заявил Оверчук.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков уточнил, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита отсутствуют.