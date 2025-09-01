Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Встреча проходит в резиденции российского президента, куда Эрдоган прибыл специально для переговоров, передает ТАСС.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие двусторонних отношений между Россией и Турцией, а также вопросы международной повестки. В центре внимания – ситуация на Украине, обострение обстановки на Ближнем Востоке, развитие событий в Северной Африке и на Кавказе, пишет РИА «Новости».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.