Путин высказался об урегулировании на Украине

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказался на тему украинского мирного урегулирования.

Российский лидер рассчитывает, что разговор с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске сыграет в этом смысле большую роль.

"Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", - сказал Путин.

Кроме того, он заявил, что российская сторона ценит усилия и предложения Китая, Индии, а также других стратегических партнеров РФ, направленные на достижение мирных договоренностей.

Путин назвал одну из главных причин конфликта на Украине

Путин пообещал коллегам подробнее проинформировать их о результатах российско-американских переговоров, прошедших недавно на Аляске. По словам российского лидера, это будет сделано в ходе намеченных на 1 и 2 сентября двусторонних встреч с участниками саммита ШОС.

При этом накануне - в ходе торжественного приема "на полях" саммита ШОС - Путин уже обсудил эту тему с хозяином мероприятия. Президент пояснил, что разговор произошел в ходе обеда, который был устроен для участников встречи. "Мы с председателем КНР Си Цзиньпином уже говорили об этом. Эта работа началась, я его подробно проинформировал о том, что было достигнуто в ходе переговоров с президентом США", - уточнил российский лидер.

Президент в своей речи напомнил и позицию российской стороны по украинскому вопросу в целом.

"Чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия в украинском вопросе придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году.

Напомним, что президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера затем охарактеризовали встречу положительно.