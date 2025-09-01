Путин: евроатлантическая модель мира отжила свое

Модели мироустройства с ориентацией на Европу и Северную Америку уходят в прошлое. На смену им приходит действительно справедливая система, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

Он отметил, что организация вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития.