Путин назвал попытки втянуть Украину в НАТО одной из главных причин конфликта

Одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Об этом во время выступления на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

© Газета.Ru

По словам российского лидера, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами.

Он добавил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены его первопричины. Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость восстановить баланс в сфере безопасности.