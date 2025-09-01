Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днём знаний

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днём знаний.

Соответствующее видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

«Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья. Всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза», — сказал глава государства.

Президент пообещал, что страна будет делать всё для того, чтобы у российских детей были лучшие условия для усвоения знаний, дополнительных занятий, творчества и спорта.

«От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас! С Днём знаний! В добрый путь», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области отпразднуют День знаний.

На Ставрополье между тем напомнили о правилах безопасности на линейках 1 сентября.