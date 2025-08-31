Дмитриев пошутил про изоляцию Россию, выложив видео с Путиным на саммите ШОС

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про «изоляцию» России, разместив в социальной сети X видеозапись совместного фотографирования участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором также присутствует президент РФ Владимир Путин.

На кадрах запечатлено, как участники саммита собрались вместе для того, чтобы сделать общую фотографию. Также на видео показано, как некоторые из них пожимают российскому лидеру после фотографирования.

«Изолированная» Россия», — написал Дмитриев.

Он добавил, что «никто не помнит неудачника» — бывшего президента США Джо Байдена.

Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской делегации и лично Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС.

Самолет российского лидера сел в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.