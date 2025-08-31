Любые угрозы со стороны Украины следует воспринимать серьезно, России необходимо быть готовой к ответным мерам, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его данным, новые украинские ракеты «Фламинго» имеют ограниченную дальность — не более 200 км, а сами испытания находятся на раннем этапе.

Вместе с тем, отметил парламентарий, подобные разработки, пусть даже сырые, нужно воспринимать серьезно.

«Я думаю, что наши соответствующие структуры уже отработали: примерно знают технические характеристики этих ракет, и если что, мы будем их нормально сбивать. И не только сбивать, но и наносить удары возмездия», — заметил Колесник.

Депутат подчеркнул, что действия Владимира Зеленского не его личная позиция, ее диктует Европа.

Зеленский потребовал от Запада 2,5 миллиона снарядов

Парламентарий констатировал, что россиянам нужно сохранять спокойствие, верить армию и флоту — единственным союзникам России.