Пушков рассказал о странной политике Ангелы Меркель

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что 10 лет тому назад Ангела Меркель, которую не переставали воспевать либеральные СМИ как символ "политической мудрости", открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы, заявив по поводу неограниченной миграции: "Мы справимся !"

По мнению сенатора, что было в этот момент в ее голове, сказать трудно. Её соратники, члены руководства ХДС сказали тогда Пушкову: "Мы не понимаем, что она делает !".

Пушков отмечает, что предположить можно разное: от банального желания прославиться своим псевдогуманизмом, до конспирологической версии, согласно которой она работала на "замещение" коренного населения Европы приезжими и выполняла указание неких мрачных закулисных сил. Возможно и то, и другое.