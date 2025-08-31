Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами
Представитель Кремля Дмитрий Песков пошутил над журналистами, ожидавшими прехидента России Владимира Путина в лобби отеля Ritz Carlton в китайском Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует РИА Новости.
«У Путина другой вход», — сказал он, улыбаясь.
Как передает корреспондент агентства, шутка Пескова была встречена смехом журналистов.
Ранее Путина в Тяньцзине лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в сопровождении почетного караула.