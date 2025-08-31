В России отреагировали на идею Литвы заболотить приграничье с Белоруссией

Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин с сарказмом высказался по поводу идеи литовских властей превратить приграничные с Белоруссией территории в болота.

"Сейчас век высоких технологий, все говорят о грядущей роли ИИ. А команда Забляцкиса полагает, что самое важное – это заболотить приграничные районы. Ну что тут скажешь, стратеги!"

Эстония решила отгородиться от России болотами

Ранее Забляцкас аргументировал свою позицию тем, что болотистая местность может стать серьезной преградой для потенциального агрессора в случае военных действий.