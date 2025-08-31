Медведев резко высказался о будущем Мерца и Макрона

Сообщения о действиях РФ в рамках украинского конфликта и о том, что президент США Дональд Трамп жив, стали плохими новостями для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил в соцсети Х замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Публикация политика сопровождается скриншотом с текстом. В нем Мерц и Макрон называются «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами».

Один из них «жаждет мести», второй боится «хищника у ворот», пугает Трампа президентом России Владимиром Путиным, пояснил зампред Совбеза.

«Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается — плохие новости для двуяйцевых близнецов», — отметил Медведев.

Медведев увидел плюсы в конфликте между Польшей и Украиной

В тексте на скриншоте также есть предположение о том, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. Вместе с тем, противостояние может завершиться для них также, как для Адольфа Гитлера — «в итоге их тоже будут опознавать по зубам».