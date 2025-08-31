Стали известны планы Путина во время визита в Китай

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств.

© Lenta.ru

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин во время приема условился о дополнительных двусторонних встречах с главами различных государств и правительств», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с заявления, что рад встрече со своим армянским коллегой.

В Китае Путина, прибывшего на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, встретили китайские музыканты, исполнившие «Калинку-малинку».