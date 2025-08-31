Стали известны планы Путина во время визита в Китай
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретится с коллегами из других государств.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Путин во время приема условился о дополнительных двусторонних встречах с главами различных государств и правительств», — заявил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с заявления, что рад встрече со своим армянским коллегой.
В Китае Путина, прибывшего на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, встретили китайские музыканты, исполнившие «Калинку-малинку».