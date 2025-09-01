В России одним словом оценили фотографию Лукашенко и Алиева

Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале лаконично прокомментировала совместный снимок президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, запечатлевший смеющихся лидеров.

«Ситуация», — ограничилась в оценке журналистка.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует общественность о возможной встрече глав России и Азербайджана в рамках саммита ШОС. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что отдельные договорённости о проведении переговоров между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в ходе визита в Пекин не предусмотрены.

27 августа 2025 года азербайджанский лидер заявил о поддержке территориальной целостности Украины с первых дней начала СВО, охарактеризовав свою позицию как «однозначную». Он также затронул ряд сложных вопросов в двусторонних отношениях — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов представителей азербайджанской диаспоры в РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР было им названо «оккупацией».

В Государственной Думе ФС РФ уже отреагировали на высказывания президента Азербайджана: депутат Константин Затулин охарактеризовал их как «прямой выпад в адрес России».