Песков допустил возможность встречи Путина и Алиева

Беседа российского лидера Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева возможна, они могут поговорить на предстоящих мероприятиях в Китае.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что всё-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина состоялся подробный диалог.

У Путина в КНР планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо.