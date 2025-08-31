Путин встретится с Фицо
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет RT.
Репортеры попросили дипломата раскрыть, с кем в ближайшее время планирует встретиться глава России, в частности, планируется ли встреча с премьером Словакии.
«Планируется», — отметил Ушаков.
Помощник президента заметил, что российской делегации и лично Путину уделяется большое внимание на мероприятиях в рамках ШОС в Тяньцзине.
Ранее сообщалось, что у российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина состоялся подробный диалог.