Путин встретится с Фицо

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет RT.

Репортеры попросили дипломата раскрыть, с кем в ближайшее время планирует встретиться глава России, в частности, планируется ли встреча с премьером Словакии.

«Планируется», — отметил Ушаков.

Помощник президента заметил, что российской делегации и лично Путину уделяется большое внимание на мероприятиях в рамках ШОС в Тяньцзине.

Ранее сообщалось, что у российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина состоялся подробный диалог.