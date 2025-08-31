Путин обрадовался встрече с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Тяньцзине отметил, что рад возможности поговорить с ним. Он добавил, что накопилось много вопросов для обсуждения, пишет «Интерфакс».

Беседа состоялась после завершения приема в честь глав делегаций, пояснили журналисты.

«Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных», — уточнил Путин.

Глава России также выразил надежду, что встреча будет полезной и содержательной.

По данным агентства, у президента запланированы переговоры с Китаем и рядом других стран .