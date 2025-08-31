Путин и Си Цзиньпин обсудили саммит на Аляске

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили итоги российско-американских переговоров на Аляске. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков отметил, что российский президент уже пообщался с председателем КНР. Они сидели вместе и могли «активно, очень результативно поговорить».

«В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», — сказал помощник Путина.

Сегодня утром Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. В Китае российский лидер примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров.