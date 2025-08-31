Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Life.ru Александр Юнашев.

По его словам, глава государства будет проживать в здании, расположенном в историческом районе города.

«Отель находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века. По бокам от отеля расположены здания бывших американских казарм. Он похож на дворец и снаружи, и внутри», — рассказал журналист.

Президент РФ ранним утром прилетел в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина в Китае лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.