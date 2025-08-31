Фридрих Мерц опроверг слухи об отправке западных войск на Украину

Лидер оппозиции ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Западе в настоящий момент никто не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на немецкие СМИ.

Отвечая на реплику ведущей о том, что эту тему якобы обсуждают Великобритания и Франция, Мерц сказал:

— Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент. Я присутствую на всех этих переговорах и знаю, о чем мы говорим, — подчеркнул он.

По его словам, дискуссии на Западе ведутся в первую очередь о так называемых гарантиях безопасности для Киева на случай установления перемирия. Он уточнил, что эти гарантии направлены прежде всего на оказание поддержки Вооруженным силам Украины, назвав это абсолютным приоритетом.