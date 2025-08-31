Путин и Си Цзиньпин пожали руки, приветствуя друг друга

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Саммит открылся торжественным приемом для глав делегаций от имени хозяина саммита Си Цзиньпина.

Российский лидер прибыл на площадку саммита ШОС. Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян. Главу РФ председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. Затем состоялась церемония фотографирования.

Путин вместе с другими главами делегаций стран-участниц ШОС и приглашенными гостями принял участие в торжественном приеме. Его сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Си Цзиньпин выступил с речью. После этого состоялся концерт.

Официальная программа стартует 1 сентября с церемонии приветствия китайским лидером коллег из государств-членов ШОС. Затем состоится заседание Совета глав государств-членов ШОС. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов. Программу мероприятий саммита продолжит встреча в формате «ШОС плюс с приглашением заинтересованных партнёров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений.