Путина встретили композицией "Калинка-малинка" на площадке саммита ШОС

Президента России Владимира Путина на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретили композицией «Калинка-малинка». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер прибыл к началу мероприятия, посвященному открытию саммита ШОС. Он начнется с торжественного приема для глав делегаций от имени хозяина саммита, председателя КНР Си Цзиньпина.

Саммит ШОС будет проходить в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа, в Китае Путин пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и встретится с рядом мировых лидеров. Затем глава государства отправится в Пекин.