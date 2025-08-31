Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине трудно переоценить, Москва признательна ему за это, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий Пескова опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он подчеркнул, что европейская «партия войны» «не унимается», что контрастирует с подходами президента России Владимира Путина и Трампа.

«Усилия которого (Трампа. — RT) по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, и мы признательны ему за эти усилия», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал большую ошибку Европы по украинскому конфликту

В то же время Песков назвал большой ошибкой продолжение европейцев «вставлять палки в колёса» и препятствовать усилиям по урегулированию конфликта на Украине.