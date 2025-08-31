Путина в Тяньцзине встретил почётный караул

Владимир Путин прибыл с официальным четырёхдневным визитом в Китай. Борт номер один приземлился в аэропорту города Тяньцзинь. Президента России встретил почётный караул.

Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Форум называют самым масштабным за всю историю существования ШОС. По итогам запланировано подписание совместной декларации. Кроме того, российский лидер выступит на саммите "ШОС плюс" с участием стран СНГ и БРИКС, проведёт серию двусторонних встреч.

Затем глава России отправится в Пекин, где запланированы переговоры с лидерами Китая и Монголии. 3 сентября Владимир Путин в качестве главного гостя примет участие в грандиозных торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Путина называют главным гостем на параде, в Китае это подчёркивают особенно. Ведь Си Цзиньпин приезжал в мае этого года на парад в Москву. Вместе с российским лидером сидел на трибуне на Красной площади. Наблюдал за проходом пеших порядков и механизированной колонны. Остался очень доволен поездкой и общением с Владимиром Путиным.

На трибунах главной площади Пекина - Тяньаньмэнь - ожидается присутствие глав 26 государств. Согласно протоколу мероприятия, Владимир Путин будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а по левую - Ким Чен Ын. Лидер КНДР посетит Китай впервые с 2019 года. В Кремле рассказали, что возможность двусторонней встречи с ним сейчас прорабатывается.

Отношения с Пекином и будущее Шанхайской организации сотрудничества вот главные темы, которые интересовали журналистов китайского информационного агентства "Синьхуа" в беседе с Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул – в последние годы между Россией и Китаем налажено небывалое сотрудничество. С 2021 года двусторонний товарооборот вырос более чем на 100 миллиардов долларов. При этом расчёты почти полностью переведены в национальные валюты. Успешно работает газопровод "Сила Сибири". А к 2027 году планируют ввод в эксплуатацию нового маршрута — дальневосточной газовой магистрали. Владимир Путин отметил - роль Москвы и Пекина в международных организациях уже давно стала стабилизирующим фактором.

Россия рассчитывает, что саммит в Тяньцзине и формат "ШОС плюс" усилят роль объединения в международных делах. Отвечая на вопрос об итогах Второй мировой войны, Владимир Путин заявил, что закреплённые в Уставе ООН и других международных документах факты незыблемы и их ревизия недопустима.

"Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", - отметил президент.

В Китае на полях саммита ШОС Владимира Путина ждёт насыщенная работа. Заявлено около десяти встреч, в том числе с президентами Турции и Ирана. Планируются переговоры и с премьер-министром Индии. В декабре должна состояться рабочая поездка Владимира Путина в эту страну.