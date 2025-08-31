В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин прокомментировал возможность вхождения Австрии в НАТО. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что там [в Австрии] нет идиотов», — сказал он. По его словам, Москва надеется на то, что в Вене преобладает здравый смысл.

Прежде глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила о готовности страны вступить в НАТО из-за России. «Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», — сказала дипломат.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что вступление Австрии в альянс чревато внешнеполитическими издержками. По его словам, Австрия, примкнув к НАТО, утратит положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур.