Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае

В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

