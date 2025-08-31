Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

Президент РФ Владимир Путин в Тяньцзине начинает работу на саммите глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян", где пройдет торжественный прием в честь глав делегаций.

Главу российского государства встретил лично председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Лидеры обменялись крепким теплым рукопожатием. После этого последовала традиционная церемония фотографирования. Фотографы смогли запечатлеть Путина, Си Цзиньпина и Пэн Лиюань втроем, а затем, когда собрались главы всех делегаций, традиционное "фэмили фото" со всеми участниками саммита.