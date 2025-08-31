Путин поздравил работников угольной отрасли с Днём шахтёра

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня шахтёра.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что от успехов работников угольной отрасли во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и посёлков, рост уровня и качества жизни людей.

«Желаю всем шахтёрам, горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов», — отметил российский лидер.

