Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что ответственность за убийство бывшего спикера Верховной рады и экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия возложат на группу украинских аквалангистов.

© m24.ru

"Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Между тем глава управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко заявил, что личность стрелявшего в Парубия все еще не установлена.

"Наряды полиции установили, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из огнестрельного оружия. На данный момент это лицо еще не установлено", – отметил Онищенко.

По его словам, расследованием убийства занимается полиция, СБУ и офис генерального прокурора Украины. Он также заметил, что нападение было тщательно спланировано, а исполнитель – хорошо подготовлен.

Убийство Парубия произошло в субботу, 30 августа. Сообщалось, что он был застрелен в Сиховском районе Львова. Смерть бывшего спикера Верховной рады подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Уточнялось, что в базе розыска российского МВД украинский чиновник числится с ноября 2023 года. Он также заочно обвинен в зверствах на Донбассе в 2014 году.

Дипломат Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны Зеленского.