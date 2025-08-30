В Европе призвали к самым жестким санкциям против России

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал к введению максимально жестких санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Расмуссен заявил, что необходимо рассмотреть все возможные меры, включая ограничения в отношении нефтяной и финансовой сфер, «теневого» сектора, флота и обходных путей. Он предложил ввести санкции против энергетического, финансового и «гражданского» секторов России.

«Против России возможны самые жесткие из возможных санкций. Я считаю, что мы должны рассматривать весь спектр», — подчеркнул дипломат.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни выразил сомнения относительно возможности конфискации финансовых активов РФ.

30 августа стало известно, что на неформальной встрече в Копенгагене главы МИД стран ЕС не приняли решения относительно 19-го пакета санкций против РФ, перенеся обсуждение на следующую неделю.