Владимир Зеленский может повторить участь бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был ликвидирован во Львове. Так считает первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев, пишет NEWS.ru.

Журавлев сказал, что на Парубии лежала вина за происходящее на Украине, поскольку он являлся одним из идеологов Евромайдана.

«Он ведь был комендантом Майдана, одним из основных идеологов того противостояния, что в итоге и привело к нынешней войне», — сказал депутат.

Он считает, что Парубия «надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому».

«Не хотелось бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждет и все нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским», — подытожил Журавлев.

Ранее ликвидацию Парубия назвали черной меткой Зеленскому.