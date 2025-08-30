Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия вмешивается в дела ФРГ через социальные сети — «это уже к психиатрам». Так на слова немецкого политика в беседе с ТАСС отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Газета.Ru

«ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что обман с Минскими соглашениями привел к большому количеству пострадавших, но, оказывается, Германии угрожают «котики в соцсетях».

Накануне Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией. По его мнению, в этом якобы виновата Россия, которая «дестабилизирует значительную часть» ФРГ путем вмешательства во внутренние дела страны.

Мерц также угрожал ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время встреча Зеленского и Путина не состоится. В Госдуме его слова назвали манипуляцией.