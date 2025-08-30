Владимир Зеленский превратил собственный парламент в «лингвистический цирк», рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что накануне украинский лидер подписал закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», в котором официально используется и даже определяется термин «рашизм».

По ее данным, почти все «-измы» в восточно-славянских языках (как в русском, так и украинском) строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. Фанат–изм, тур–изм, лобб–изм. Соответственно, добавила она, по «этой модели «рашизм» может означать лишь одно — Учение Раши».

Захарова нашла у Зеленского общую черту с главарями террористов

Захарова отметила, что «Раши» — это вовсе не Россия, Раши — это устоявшийся акроним от имени «рабби Шломо Ицхаки» — крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха. Она уточнила, что Раши был духовным лидером и общественным деятелем еврейства Cеверной Франции.

По ее словам, «неучи с Банковой» умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру.

Зеленский со своим «Слугой народа» превратил собственный парламент в «лингвистический цирк», в очередной раз выставил свое правительство на посмешище, резюмировала Захарова.