Российский МИД прокомментировал доклад США о правах человека, указав на необоснованные обвинения в адрес российской стороны.

© Московский Комсомолец

В ведомстве подчеркнули, что наибольшее удивление вызвали нелепые домыслы, касающиеся мнимого совершения "военных преступлений".

"Рассчитываем, что оздоровление при Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В середине августа 2025 года в Анкоридже прошёл саммит Россия и США, который был посвящён нахождению путей прекращения российско-украинского конфликта.

Данная встреча стала первым полноформатным двусторонним саммитом между лидерами России и США с момента переговоров в Женеве в июне 2021 года.