Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой западных санкций накануне визита в КНР. Об этом пишет Reuters.

Агентство отметило, что в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном в субботу, Путин заявил о совместном выступлении Москвы и Пекина против дискриминационных санкций в мировой торговле.

Путин будет находиться в Китае с воскресенья по среду в рамках четырехдневного визита.

Сначала российский лидер примет участие в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.

Путин: экономика России стала пятой в мире

Затем президент России отправится в Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и участвовать в масштабном военном параде, посвященном окончанию Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Ранее экономист Алексей Калинин проанализировал введенные в отношении России санкции, и пришел к выводу, что они не оказали значимого влияния на выручку отечественных компаний.