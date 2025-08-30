Стало известно, почему Запад усилил давление на страны СНГ

Давление Запада на страны СНГ усилилось в связи с концепцией «сдерживания России». Об этом заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает ТАСС.

Грозов, отвечая на вопрос об имеющихся сложностях в отношениях стран-членов СНГ, отметил, что зачастую они касаются внутреннего порядка, однако имеется и внешний фактор.

«Есть, конечно же, факторы внешнего воздействия на то, что происходит на пространстве Содружества», — сказал постпред.

По его словам, группа западных государств пытается диктовать свои правила, навязывать чуждые идеи и ценности. Все это происходит достаточно давно, а в последнее время давление усилилось в рамках так называемого «сдерживания Российской Федерации», декларируемого Западом.

«Стремление разорвать многолетние связи между нашими странами, противопоставить их друг другу, создать какой-то конфликтный потенциал — это все не прекращается», — отметил Грозов.

Он добавил, что данные факторы учитываются в СНГ и это определенным образом влияет на сотрудничество. Сложности «являются хорошим стимулом для того, чтобы двигаться вперед».