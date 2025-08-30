Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

С 1 сентября в России вступят в силу новые меры, направленные на защиту граждан от мошенников и усиление контроля за иностранными мигрантами. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале MAX.

Основные нововведения против мошенников

Период охлаждения при оформлении кредитов: после подачи заявки банковские операции не будут производиться, давая возможность спокойно подумать и избежать ошибок;назначение доверенных лиц, которые смогут подтвердить переводы и снятие наличных, что снизит риск мошенничества;

через МФЦ граждане смогут оформить запрет на выдачу кредитов на свое имя, чтобы защититься от злоумышленников;

противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон;

полиции дадут право запрашивать информацию о счетах и операциях граждан у банков без решения суда, что ускорит выявление преступлений.

"Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь", - резюмировал Володин.

Усиление контроля за мигрантами

Будут подняты существующие и введены новые пошлины для иностранных граждан, въезжающих в Россию;

в Москве и Московской области стартует эксперимент, предусматривающий обязательную регистрацию мигрантов, сбор отпечатков пальцев, биометрическое фотографирование и постоянный мониторинг местонахождения через мобильное приложение.

Как объяснил Володин, это повысит прозрачность учета мигрантов и снизит масштабы нелегальной миграции.

Дополнительные меры защиты граждан

Вводится запрет на навязывание дополнительных платных услуг и работ, без предварительно полученного согласия клиентов. Это позволит избежать неправомерных действий со стороны компаний и сэкономить средства граждан. Покупатель сможет потребовать вернуть деньги в случае нарушения.