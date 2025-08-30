Появление главы МИД РФ Сергея Лаврова на российско-американском саммите в свитере с советской символикой вызвало широкий резонанс в западных СМИ. Швейцарский обозреватель Антуан Менузье из издания Watson назвал этот поступок провокацией и отметил взрывной рост популярности товаров с аббревиатурой «СССР».

© kremlin.ru

«Это провокация, учитывая репутацию бывшего СССР», – заявил в публикации журналист, слова которого приводит АБН24.

По мнению Менузье, перформанс Лаврова стал неожиданным и намеренно провокационным выпадом в сторону западных стран, известных своим критическим отношением к Советскому Союзу. Однако этот ход, как отмечает автор, имел весьма интересные последствия.

В частности, обозреватель Watson уточнил, что после появления Лаврова в свитере с надписью «СССР» спрос на одежду с советской символикой вырос многократно. Свитер, выбранный министром, был раскуплен в считаные дни, а его стоимость на вторичном рынке, по словам западных аналитиков, взлетела до небес. Они поражены тем, что свитер стоимостью 110 евро перепродают за 2600 евро.

Лавров: Запад планирует отправить силы на Украину для сдерживания России

Аналитик Watson считает, что успех советской символики связан с ностальгией по прошлому. Лавров, по его мнению, тонко сыграл на этом чувстве.

Как утверждает Менузье, ностальгия по советскому периоду присутствует и в России, и в странах бывшего Восточного блока, где люди тоскуют по утраченной идентичности и величию, исчезнувшим с распадом СССР в 1991 году. Обозреватель Watson уверен, что нынешняя популярность этой символики отражает сожаление об утрате советских провинций.

Напомним, что Сергей Лавров более 20 лет возглавляет российское внешнеполитическое ведомство и за это время зарекомендовал себя как сильный дипломат. По словам швейцарских журналистов, его поведение удивляет и сильно контрастирует с поведением американских коллег.