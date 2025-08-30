Новые ракеты в Японии целятся в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты наземного комплекса "Тифон" на территории Японии, охарактеризовав этот шаг как очередную дестабилизирующую акцию американской политики, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, размещение американских ракет среднего и ближнего радиуса действия (РСМД) создает серьезную угрозу для безопасности России и усиливает напряженность в регионе. Она подчеркнула, что подобные действия представляют реальную угрозу глобальному балансу сил и могут привести к серьезным последствиям для регионального и международного спокойствия.

Захарова также заметила, что Япония проводит политику ускоренной милитаризации, сотрудничая с США в военном обучении и модернизации своих вооруженных сил. Российское руководство расценивает такие действия как провокационные и опасные для национальных интересов России.

Москва заявляет, что вынуждена реагировать на подобную эскалацию соответствующими военно-техническими мерами, если Япония не пересмотрит свое решение. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия оставляет за собой право применять адекватные защитные меры в ответ на любую угрозу своему суверенитету и безопасности.

Захарова выразила сожаление, что администрация Японии упорствует в выборе курса, ведущего к дальнейшей конфронтации и риску обострения ситуации в регионе.