Путин заявил, что Россия и Китай хотят справедливого мироустройва

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что РФ и КНР выступают за справедливое мироустройство. Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

«Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства», — отметил Путин.

Он добавил, что и Россия, и Китай хотели бы в этом вопросе опираться на страны мирового большинства.

До этого Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что РФ и КНР выступают за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга.

Путин похвалил Си Цзиньпина

Он добавил, что любые изменения и преобразования должны быть тщательно выверены.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.