В России 31 декабря объявили выходным днем

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что в 2025 году 31 декабря в России станет выходным днем, а новогодние праздники продлятся всего 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

По его словам, это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году.

«5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — сказал Нилов.

Глава комитета Госдумы отметил, что согласно постановлению правительства, в следующем году выходные дни запланированы с 1 по 11 января включительно. Таким образом, по трудовому законодательству, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России жителей ждет трехдневная рабочая неделя в ноябре. Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября. Рабочей будет трехдневная неделя — с 5 ноября, среды, до 7 ноября, пятницы.