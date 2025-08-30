Посол упрекнул спецслужбы Польши в попытках сотрудничества с дипломатами РФ

Спецслужбы Польши пытаются искать возможности для работы с российскими дипломатами. Об этом заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, такой эпизод был в недавнем прошлом был, но Варшава не достигла в нем успеха. Несмотря на то, что новых попыток контактов пока не отмечалось, в Москве уверены, что спецслужбы продолжают искать для этого возможность, добавил дипломат.

29 августа сообщалось, что Россия отозвала разрешение на деятельность генерального консульства Польши в Калининграде. Такое решение стало ответной мерой на действия Варшавы, которая ранее прекратила работу российского генконсульства в Кракове.

Авиация Польши приступила к выполнению задач из-за активности России

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве.

Ранее МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию.