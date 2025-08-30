В России прокомментировали возможный ввод войск НАТО на территорию Украины

Для Москвы абсолютно неприемлем ввод войск НАТО на территорию Украины, заявил и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

«В отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающиеся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов», — цитирует Полянского РИА Новости.

По его словам, это неприемлемо, потому что приведёт к неконтролируемой эскалации с непредсказуемыми последствиями.

В пятницу делегация Киева обсудит в Вашингтоне возможные "гарантии безопасности"

Полянский выразил мнение, что сторонники этой идеи выступают за временное замораживание конфликта, а не за его урегулирование.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва негативно относится к обсуждению в ЕС отправки военных на Украину.