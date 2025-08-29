В МИД Румынии вызвали посла РФ

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с ударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское внешнеполитическое ведомство.

В МИД страны отметили, что Липаеву «был передан протест в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа». При этом доказательств того, что удары были нанесены российской стороной, в ведомстве не привели.

«Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес РФ были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — сказал в интервью ТАСС Липаев.

Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Целями становятся только военные и энергетические объекты Украины.