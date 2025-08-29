То, что Венгрия, будучи членом Евросоюза и НАТО, смогла сохранить хорошие отношения с Россией, США и Китаем, стало одним из главных успехов страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю одним из величайших успехов венгерской внешнеполитической стратегии последних 15 лет то, что Венгрия, будучи членом ЕС и НАТО, ... сохранила способность поддерживать нормальное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и взаимной выгоде, с самыми влиятельными игроками мировой политики», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что европейские лидеры сделали все, чтобы изолировать Евросоюз от этих стран. Также, напомнил Сийярто, в последние годы ЕС теряет конкурентоспособность, однако для венгерского правительства одной из главных целей является защитить экономику и семьи страны от последствий спада объединения.

Ранее Сийярто заявил, что все попытки Европы поставить Россию на колени не увенчались успехом.