Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что западным лидерам не удалось «поставить Россию на колени».

© Global look

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — заявил Сийярто, запись выступления которого приводит агентство Ruptly.

Как считает министр иностранных дел Венгрии, европейские элиты не приложили достаточно усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил, что европейские правительства демонстрируют беспомощность в контексте украинского конфликта, отказываясь признать уход Запада на второй план.