Посол РФ назвал цель удара по Киеву

Российские военные в Киеве нанесли удар по объекту украинского военно-промышленного комплекса, который находился в непосредственной близости от здания Британского совета (организация признана нежелательной в России). Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, цель была военной, а ее расположение рядом с гражданским объектом — не случайность.

"Я со своей стороны напомню британцам, что военные наносят тщательно выверенные и высокоточные удары только по военным целям... Должен сказать, что один из таких объектов украинского военно-промышленного комплекса находится в непосредственной близости от здания Британского совета. Буквально через улицу. Насколько я понимаю отсюда, он был успешно поражен", — сказал Келин.

Это заявление стало ответом на обвинения европейских чиновников, которые прозвучали накануне. Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила удар, заявив, что в результате атаки было повреждено здание представительства ЕС в Киеве.

Швеция вызвала посла России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявляла, что российские военные наносят удары только по военным объектам.