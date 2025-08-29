Путин создал в администрации президента новое управление

Президент РФ Владимир Путин образовал в составе своей администрации новое управление - по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Указ "О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ" вступает в силу с 29 августа.

Одновременно с этим упразднены два других управления президента РФ - по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.

Руководителю АП РФ поручено в трехмесячный срок провести необходимые организационно-штатные мероприятия. Указ, как написано в документе, подписан "в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ".

Сотрудники упраздняемых управлений все это время будут продолжать работу. Управление по межрегиональным и культурным связям возглавлял Игорь Маслов, управление по приграничному сотрудничеству - Алексей Маслов.

Управление по межрегиональным и культурным связям, согласно положению, до своего упразднения занималось соответствующими проектами с зарубежными странами, которые могли бы помочь главе государства реализовывать стратегию внешней политики РФ. Управление по приграничному сотрудничеству обеспечивало соответствующую деятельность главы государства на европейском направлении и координацию работы в этой сфере федеральных структур. Оба управления также снабжали президента необходимой аналитической информацией по профилю.

Всего до нынешнего указа в структуре администрации президента было 23 управления, а также референтура и канцелярия. Последний раз структура президентской администрации менялась после вступления Владимира Путина в должность в июне прошлого года. Тогда было образовано сразу пять новых подразделений.